Donk Tebriği Hak Ediyor

Ryan Donk genel yapısı itibari ile gamsız bir imaj çizdiği için taraftar çok sevmez ama bir konuda hakkını vermek gerekiyor.
Tudor dönemi kadro dışı kaldı gitti altyapıda 17-18 yaşında gençlerle ciddi idman yaptı. O yaş ve kariyerde Türk futbolcuya bunu yapınca çalışmaz 10 kilo alır...
Terim dönemi oyna dediler oynadı,otur dediler oturdu,tribüne çık dediler çıktı. Orta saha,defans hatta forvete koydular elinden geleni yaptı. Ve bir kez bile sakatlanıp takımı yalnız bırakmadı. Böyle topçunun aldığı para helal olsun.
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