27 Ocak 2020 Pazartesi

FB Taraftarı


Kaç milyon FB taraftarı vardır tam sayıyı bilemem ama hala utanınca yüzü kızaran 3-5 taraftarları kalmıştır bana göre...Ben en çok onlara üzülüyorum. Gün geçmiyor ki takım ya da yönetim utanılacak bir şey yapmasın...
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