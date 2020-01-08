8 Ocak 2020 Çarşamba

Hakim Ziyech Yol Ayrımında


Hakim Ziyech artık Ajax'tan ayrılıp İspanya ya da İngiltere ligine gitmeli ama bu takım Arsenal olmamalı...Umarım kariyerinde böyle bir hata yapmaz.
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