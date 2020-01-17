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Adrian İlie Ve Türkiye
Adrian Ilie: "Kariyerim boyunca en güzel atmosferi Ali Sami Yen'de yaşadım. Gideceğimi öğrenince Terim ağladı. Beni asla bırakmak istemedi. 2001'de beni Milan'a almak istedi.Benim oynadığım en iyi 4 TD: Benitez, Ranieri, Lucescu, Terim. Oynadığım en zor lig Türkiye ligi idi."
"Çok sert oynanıyordu. Ama keyif aldım ve zaten bundan dolayı döndüm. Valencia'da Romario'nun yerine alındığım doğru. 98'da Real Madrid'ten teklifim oldu ama Valencia başkanı beni bırakmak istemedi. Pişman değilim. Orada hala kahraman gibi karşılanıyorum."
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