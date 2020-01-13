13 Ocak 2020 Pazartesi

2020 Model Falcao



İnter'in Kolombiyalı forveti Lautaro Martinez , bana Falcao'yu anımsatıyor tarz olarak. Lukaku ile iyi ikili oldular... Juventus ile İnter'in şampiyonluk yarışında en büyük kozlarından biri de Martinez
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