Düşük Bütçeli Kun Aguero

Adem Büyük transfer olduğu zaman çoğu taraftar burun kıvırmıştı. Yaşı ve geçmiş kariyeri gereği hiç heyecan uyandıran bir transfer değildi ama bu ligde oynamış,takımları,hakemleri,ligi tanıyan ve en önemlisi maliyeti çok yüksek olmayan yerli futbolcu yedek kulübesi için alınıyorsa bence beklemek gerekti. Bugün Adem beklentileri fazlasıyla karşıladı. Emre Mor, Jimmy,Şener'den alınamayan katkı Adem'den alındı mesela.
Attığı goller,kazandırdığı puanlar ile maliyetinin çok üstünde gelir getirdi şu ana kadar.
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