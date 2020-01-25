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Hava Tatsız BuralARDA
Fatih Terim ile Mustafa Cengiz arasındaki ipler tamamen kopmuş...Arda konusunda fikirlerimi çok yazdım. Ancak 2 senedir başkan ve yönetim o koltuklarda oturuyorsa bunu Terim'in başarılarına borçlular...
Başkan medyaya çok gereksiz malzeme veriyor şu an... Buradan şampiyonluk yürüyüşü çıkmaz !
Hem Mustafa Cengiz hem de Fatih Terim, Arda konusunda süreci çok kötü yönetti. İletişim fakültesinde nasıl olmamalı şeklinde ders olarak okutulur.
Arda gelirse hem saha dışında hem de saha içinde yarardan çok zarara neden olur diyordum... Şu an duruma bakınca gelse bu kadar zarar veremezdi diyorum. Buna sebep olanlar da Başkan ve Terim.
Arda gelip elini öpmese Terim,Arda konusunu buraya kadar taşımayı bırak gündeme bile getirmezdi...Kulübün altyapısından çıktı,vefa,burada bıraksın söylemi boş edebiyat... Galatasaray tarihinin en büyük futbolcularından Bülent Korkmaz'a jübile yapmadı,Arda devede kulak kalır !
Ali Sami Yen,Gündüz Kılıç,Turgay Şeren hayatta olmadığı için yaşayan en büyük efsane Fatih Terim..Sev ya da sevme bu gerçek... 100 tane Galatasaraylıya tarafını sor 5 kişi başkan dese 95 kişi Terim der...Bende Terim derim ama Arda konusunu gereksiz uzattı.
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