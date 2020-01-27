27 Ocak 2020 Pazartesi

Ligin En İyi Golcüsü


Hep söylüyorum Falcao ligin ilk devresi o sakatlık dönemini yaşamasa Galatasaray'ın en az 6-7 puan fazlası olur ve şampiyonluğun 1 numaralı adayı olurdu. O dönem bize çok puan kaybı olarak döndü maalesef.
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