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Mekanın Sahibi Geri Geldi
Ligin ikinci yarısı için değişik bir Galatasaray seyrettireceğimizi ifade etmiştik. Böyle bir şey de planlıyorduk. Oyundaki değişikliği demek istiyorum. Sahada, istenilen her şeyi çok iyi yapan, istekli bir Galatasaray vardı."
"Ne olursa olsun Konyaspor'u açmak çok kolay bir şey değil. Sıkıntılı maçlar da oynadık Konya'da. Her şeyiyle sahada olan, iyi ve doğru şeyleri yapan bir Galatasaray vardı sahada. İyi ve beraber götürdüğümüz düşüncesindeyim. İyi bir hafta oldu bizim için."
"Oyunumuzun birçok yerini geliştirmeliyiz. Mükemmel dememiz doğru olmaz. İstikrarı devam ettiren bir Galatasaray olmalı. Bu, 90 dakika hiçbir dakika bırakmayan bir Galatasaray olmalı. Her geçen gün oynadığından daha çok keyif alan bir oyuncu grubu görüyorum."
50 seneye yakındır Galatasaray'a emek veren, 50 seneyi aşkındır da Galatasaray'a gönül veren birinin Galatasaraylılığından bahsediyoruz. Dolayısıyla, cuma günü 19.05'te ben gerekli cevabı verdim. Benim için konu orada kapandı."
"8-18'le, 10-21 arasında çok bir fark yok. Galatasaray böyle oynamaya devam ettiği sürece her şey kapanır. Ben vazgeçme taraftarı biri değilim. Biz vazgeçmeyeceğiz. Her hafta bir rakibimize yanaşıyor ve önüne geçiyoruz. Kolay da değil bu."
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