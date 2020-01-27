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İYİ ORTA GOL OLUR
Kanattan Sıfıra İnip Ortayı Keserim...
27 Ocak 2020 Pazartesi
FB Bir İnsan Olsa
Fenerbahçe bir insan olsa Ahmet Ercanlar olurdu... Hayatım boyunca böyle bir uyum çok az gördüm.
Ortayı Yapan
FIRAT
zaman:
Pazartesi, Ocak 27, 2020
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Fenerbahçe
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