27 Ocak 2020 Pazartesi

FB Bir İnsan Olsa


Fenerbahçe bir insan olsa Ahmet Ercanlar olurdu... Hayatım boyunca böyle bir uyum çok az gördüm.
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 