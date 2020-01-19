19 Ocak 2020 Pazar

Süper Mario


Lemina topa sahip olma,topla adam geçme,top çalma konusunda bize Melo'yu hatırlattı. Temiz, fazla riskli olmayan, karttan uzak bir stili var..Aksini düşünen yoktur bence. ''Süper Mario '' Lemina !
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 