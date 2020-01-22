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Tribünlere Oynamak
Ersun Yanal: "Bizim alışkanlıklarımız var, bizim alışkanlığımız şampiyonluklar. '' demiş... Bunu Fatih Terim söylese sev ya da sevme eyvallah dersin adamın öyle bir alışkanlığı var... Ersun Yanal 22 yıldır teknik direktör ve şampiyonluk sayısı 1 , (yazı ile bir ) bu neyin kafası?
Dese ki kendimi değil Fenerbahçe'yi kast ettim... FB en son hangi yıl şampiyon oldu diye Ali Koç'a sorsan düşünmeden hemen yanıt veremez... Lig böyle Türkiye Kupası desen bir ara 5 yaşında çocuklar 30 senedir kupa alamıyorsunuz diye dalga geçiyordu..
Ersun Yanal kadar ezber ve boş konuşan ,tribüne oynamak için herkesin bildiği basit bilgileri yeni bir şeymiş gibi söyleyen adam yok. Boş edebiyat yapıyor ama FB taraftarı bile yemiyor artık.FB'de para olsa Ersun rüyasında görürdü o görevi.Koç defalarca planımda Ersun yok demişti
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