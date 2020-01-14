14 Ocak 2020 Salı

Barcelona'nın Cevat Güler'i


Xavi öncesi geçiş dönemi diyelim...Valverde'nin suyu çoktan ısınmıştı.

"Cruyff'un Barcelona'sına karşı oynadığımızda, 'Benim sevdiğim şey işte bu. Bu takımda olmak istiyorum ve bunun nedenini biliyorum' derdim." Quique Setien
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