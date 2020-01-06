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Arda Gerçeği
İşin teknik taktik boyutuna geçmeden önce bugün Galatasaray taraftarı arasında anket yapılsa bana göre %70'i Arda transferini istemiyor. Burada konu direkt Galatasaray'a terbiyesizlik yapmamış olması değil.. Son 3 senede yaşananlar ve yaptıkları yüzünden bu olumsuz tutum.
Kaldı ki neredeyse 3 sezondur doğru dürüst maç yapmayan fizik olarak bitik bir futbolcudan söz ediyoruz. İlk yarı Babel'den memnun değiliz diyoruz üstüne sol ön için Onyekuru geldi. Fizik olarak Babel, Arda'dan 10 kat iyi durumda iken Arda niye alınsın?
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