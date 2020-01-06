6 Ocak 2020 Pazartesi

Onyekuru'nun Sözleşme Detayları


Sezon sonuna kadar kiralanan Onyekuru’nun transfer detayları:
🔸
Kiralama bedeli: 750.000 €
🔸
Oyuncuya ödenecek ücret: 650.000 €
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 