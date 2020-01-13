13 Ocak 2020 Pazartesi

Kupa Beyi ZZ


Zinedine Zidane, Real Madrid teknik direktörü olarak çıktığı tüm finalleri kazandı. Şampiyonlar Ligi
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Süper Kupa
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Dünya Kulüpler Kupası
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İspanya Süper Kupa
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