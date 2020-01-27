Konyaspor 0 - Galatasaray 3

En son ne zaman gol yemeden 3 farklı deplasman galibiyeti almıştık inanın hatırlamıyorum. Hele ki çağdışı futbol oynatan Aykut Kocaman takımına karşı... Yine 11 kişi topun arkasına geçip bir şey yapmadılar.
Galatasaray futbolunda ligin ilk devresine göre gözle görülür bir gelişme var.Marcao yokluğunda Donk ve Ahmet'i yerden değil havadan geçmeye çalışmak resmen saçmalıktı. Pas futbolunu bıraktık ve mümkün olan en hızlı şekilde rakip sahaya topu taşıyoruz. Ömer,Lemina,Seri-Emre-Saracchi-Mario topu hızlı yarı sahaya taşıyıp Falcao ile buluştursunlar yetiyor. Emre-Falcao ikili oyunları ile çok gol bulacağız.
İlk yarı Linnes yoktu,Şener sakattı ve alternatifsiz Mariano çok salmıştı kendini. CL yoğunluğu yakken sezon sonuna kadar katkı verir. Hücum yeteneği elbette Linnes'in çok önünde.
Adem yıllık ücret / performans olarak baktığında iyi bir yedek ve güzel katkı veriyor.
Lemina,Muslera,Seri katkı veriyor ama gözler elbette Feghouli'yi arıyor. O şampiyonluk modunu açmadan kupa zor gelir.
Fikstürde şu aşamada Fenerbahçe maçına kadar 3 maç 9 puan yapmamız gerekiyor. FB ve Sivasspor maçlarından istediğimiz skoru alırsak zirve yarışı sonuna kadar devam eder.
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