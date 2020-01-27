27 Ocak 2020 Pazartesi

1907 - 2020 Fenerbahçe


1907 yılından bugüne Fenerbahçe'yi daha iyi anlatan bir cümle yok.
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