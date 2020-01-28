İzmir'e Yakışan Stadyum

Göztepe stadyumuna kavuştu, sırada Altay var ama Karşıyaka kendi stadyumunda ne zaman oynar tarih olarak hala meçhul.
Göztepe kendi evinde kolay kolay maç kaybetmez artık. Çünkü 20.000 coşkulu taraftar takımın sahadaki itici gücü olacak. Gelecek sezon yapılacak takviyeler ve İlhan Palut hoca ile önlerinin açık olduğunu düşünüyorum.
Geçen sezon son maçta ligde kaldılar ve artık düşen takımın çıkması hiç kolay değil. Çünkü alt lig sert,zorlu ve zirve yarışına çok adayın olduğu bir lig.
Bu stadyumu ile Göztepe hem taraftar gücü hem ekonomik gücü ile Süper ligin değişmezi olmalı.
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