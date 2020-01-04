Potansiyeli Yüksek Bir profil

Leipzig ve Salzburg takımlarının transfer politikası genç,hızlı,dinamik futbolcular üzerine kurulu...Transferde %100 başarı diye bir garanti yok elbette ama baştan bu kriterleri karşılayan bu testi geçmiş futbolculara yatırım yapıyorlar...Kaldı ki River Plate'ten transfer ederken ödedikleri 12 milyon euro ona ne kadar güvendikleri ve parlatıp daha yüksek bedelle satmak için yaptıkları yatırımın boyutunu gösteriyor.
4-4-2'nin solunda oynar, 3-5-2'nin solunda oynar,River Plate'te sol açıkta da oynadı.
Bu tip hamleler dediğim gibi FFP kısıtlaması varken önemli... Yaşlı,kariyerinin sonuna yaklaşmış,hedefi kalmayan Babel,Arda gibi futbolcular yerine gelişime açık, hedefi olan,başarıya aç futbolcuları tercih etme politikasını doğru buluyorum.
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