Henry Onyekuru Galatasaray'da

Monaco'ya ciddi bir bonservis olan 13,5 milyon euro bedelle transfer olan Onyekuru 6 ay sonra kiralık olarak Galatasaray'a geri dönüyor. Umarım sözleşme 6 aylık değil 1,5 yıllık olur.
Sezon başı pas futbolu diyerek ciddi bir maliyete Babel transfer edildi ama takımın genelindeki tempo ve hız problemi çok sıkıntı yarattı.
Bu transferi sol bek transferi Saracchi ile beraber değerlendirmek gerekir.
Bruma,Rodrigues-Onyekuru ile hızlı kanat forvetler bu ligde başarının anahtarı oldu.Onyekuru'da sadece topu hücuma hızlı taşımak değil gol atmak ve asist özelliği de var. Bu onu kıymetli yapıyor.
Şampiyonluk yolunda ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum.
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