7 Ocak 2020 Salı

Galatasaray - Roma


Sene yanlış hatırlamıyorsam 1992 , Lise öğrencisiyim o zamanlar maçlar genelde gündüz oynanırdı. Falco Götz ve Thomas Haesler...
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