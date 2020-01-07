7 Ocak 2020 Salı

Sarri Merih'i Bırakmaz


Maurizio Sarri: "Merih Demiral, şu anda harika bir seviyede."
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