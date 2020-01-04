4 Ocak 2020 Cumartesi

İbrahimovic Yeniden Milan'da


Zlatan 39 yaşında Milano'ya geri döndü... Artık takımın 10 numarası bir Türk... Hakan Çalhanoğlu
İtalya ligine yine renk getireceği kesin. Futboluyla mı olur demeçleriyle mi göreceğiz.
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