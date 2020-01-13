13 Ocak 2020 Pazartesi

Kun King Aguero



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Aguero’nun Premier Lig performansı
💥

🏟
Maç: 255
⚽
Gol: 177
🎯
Asist: 46
🎩
Hat-trick: 12
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
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