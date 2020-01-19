19 Ocak 2020 Pazar

Unutmadık Okan Boş Yapma


Okan Buruk: Etik davranıyoruz. Bilerek kırmızı kart görmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Hiç başvurmadım. Bir yerde de cezalı duruma düşecekti. Bu Fenerbahçe maçı oldu. Diğer arkadaşlar Fenerbahçe maçında en iyisini yapacaktır.
Dedi...Cevabım,

 Emre B. Kardeşin ile 2001-2002 sezonunda İnter ile anlaşmış sakatlık yaşamamak için Ankaragücü maçında bilerek kırmızı kart görmüştün...O maç belki de GS ın şampiyonluğuna mal oldu... 5 yıl üst üste şampiyon olacaktık. Şimdi Etik edebiyatı ile boş yapma !
Ortayı Yapan zaman:
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