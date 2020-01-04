4 Ocak 2020 Cumartesi

Kupaların Kralı Galatasaray


                                           2010’lu yıllarda en fazla kupa kazanan takımlar:
23
🏆
 Barcelona
🇪🇸
 21
🏆
 Bayern Münih
🇩🇪
 18
🏆
 PSG
🇫🇷
 17
🏆
 Real Madrid
🇪🇸
 16
🏆
 Juventus
🇮🇹
 14
🏆
 Galatasaray
🇹🇷
 10
🏆
 Chelsea
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
 9
🏆
 Atlético Madrid
🇪🇸
 9
🏆
 Manchester City
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
 8
🏆
 Manchester United
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
 7
🏆
 Dortmund
🇩🇪
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