Seri Fark Yaratmaya Başladı

Takıma hızlı dinamik futbolcular katılınca Seri'nin gerçek kalitesi çıkar diyorduk yanıltmadı... İlk devre çöp muamelesi yapılması skandal yorumlardı... Seri-Lemina iyi olunca şu an ligin en iyi orta saha ikilisi...Prime dönem Selçuk-Melo seviyesi yakalanabilir belki de...
Transferi kampa yetiştirmenin artısı işte - Daha önce de söyledim. Emre Taşdemir'in dahi sadece temposuyla fark yaratabildiği bir Galatasaray vardı. Ligin ilk yarısında tempo konusunda o kadar noks...
4 saat önce
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder