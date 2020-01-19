19 Ocak 2020 Pazar

Seri Fark Yaratmaya Başladı




Takıma hızlı dinamik futbolcular katılınca Seri'nin gerçek kalitesi çıkar diyorduk yanıltmadı... İlk devre çöp muamelesi yapılması skandal yorumlardı... Seri-Lemina iyi olunca şu an ligin en iyi orta saha ikilisi...Prime dönem Selçuk-Melo seviyesi yakalanabilir belki de...
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