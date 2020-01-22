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Niyet Okuma Saçmalığı
Vedat'ın sarı kartı etik mi değil mi ? diğer takım futbolcuları yapmıyor mu ? Tartışmaları gereksiz. Ne ilk o yaptı ne de kural değişmez ise son o yapmış olacak..Ama yok kartı bilerek görmedi,yok maç sonu heyecanı,yok adrenalin diye kimse saçmalamasın.O kartı bilerek gördü nokta
Vedat'ın sarı kartı için TFF'ye niyet ölçer mi aldınız diyenler var hala sosyal medyada...Akan oyunda rakibi formadan çekse eyvallah derim. Oyun durmuş dk. 90+ ve topa bilerek vakit geçirme amaçlı vuruyor. Bir insanın bunu yapmaktaki niyeti bana sarı kart göster demektir !
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