14 Ocak 2020 Salı

Avrupa'nın En Golcü Futbolcuları



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Avrupa'nın en golcüleri (Tüm kariyer)
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715 Ronaldo
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688 Messi
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536 Zlatan
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472 Suarez
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462 Lewandowski
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412 Agüero
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401 Cavani
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398 Huntelaar
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361 Neymar
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338 Dzeko
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337 Pizarro
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333 Higuain
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332 Mario Gomez
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331 Benzema
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313 Falcao
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