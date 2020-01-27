27 Ocak 2020 Pazartesi

SSS

Solak sol bek Saracchi... Gerçekten sol ayaklı sol beki özlemişiz. 2 maç 2 asist oldu. Çizgiye inip ezber orta yapmıyor bile isteye bakarak pas atıyor. Çok faydalı olacak.
Ortayı Yapan zaman:
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