Jesse Sekidika Galatasaray'da

Tam bir fırsat transferi bu yapılan... Bonservis yok,imza parası yok ve yıllık ücret sadece 250.000 euro ( Umarım yarım sezon iyi oynarsa hemen hovardaca ücretini 1,5 milyon euro yapmazlar)
Eskişehirspor'da dikkat çeken bir performans gösterdi. Hızlı kanat forvetler bu ligde her daim iş yapar. Adam eksilten,skor katkısı veren dinamik ve genç bir futbolcu...
Oldu da büyük takım ağırlığını kaldıramadı diyelim her türlü satar üste para bile kazanırsın. Artık yaşı geçmiş,kariyer hedefi kalmamış futbolcuya çuvalla para verme dönemi bitti.
Büyük beklenti içine girmeden ,eksik yönlerini Terim geliştirirse büyük potansiyel olabilir.
Hayırlı olsun.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder