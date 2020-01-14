14 Ocak 2020 Salı

Dört Önemli Sakatlık


Dorukhan,Abdülkadir,Yusuf ve en son maalesef Merih... EURO 2020 kadrosunda kesin olacak 4 futbolcu çok ağır sakatlık geçirdi.
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