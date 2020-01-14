14 Ocak 2020 Salı

Geçmiş Olsun Merih


Merih , Juventus'ta formayı hak edip sırtına geçirmişken gol attığı Roma maçında ağır sakatlandı. EURO 2020'de Merih-Çağlar gibi muhteşem bir savunma hattımız olacaktı. Geçmiş olsun.
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