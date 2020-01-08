8 Ocak 2020 Çarşamba

Belhanda Zor İş


Herkes gider Belhanda gitmez...Bu hayatta hedefi vizyonu olmayan gamsız çöl bedevisinin teki...Mevcut sözleşmesi gibi şartları bulacağı takım yok...Sözleşme sonuna kadar burada kalır.
Ortayı Yapan zaman:
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