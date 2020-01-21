Galatasaray 2 - Denizlispor 1

Galatasaray bu sezon çoğu zaman 3-4 gol atıp taraftarına rahat maç izlettirmiyor. Terim 65. dk dan sonra fizik olarak düşen takıma yine geç müdahale etti bana göre. Emre ve Feghouli'yi kenara alıp Taylan ve Sekidika'yı daha önce oyuna alsa bu kadar baskı yemezdi takım.
Son düdüğe kadar 2-2 olur mu stresi yaşadık. Bu sezon son anlarda kaybedilen 6 puan varken üstelik.
Oyuncu özelinde teknik detayları diğer yazılarda yazdım. Genel olarak güçlü bir oyun sahaya koymak zorunda bu takım. Çünkü artık sadece Başakşehir ile rekabet içinde değilsin. Geçmen gereken 4-5 takım var eğer şampiyon olmak istiyorsan. Olacak 2-3 maçtaki puan kaybı zirve iddiasını bitirir.
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