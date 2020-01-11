11 Ocak 2020 Cumartesi

Alex'ten Gelecek Para


Alex Telles'i Porto'ya satarken ''Bir sonraki satıştan pay '' diye madde koyduk , bunu da 1905'ten beri neredeyse ilk kez yaptık...Mübarek futbolu orada bırakacak galiba...Her transfer dönemi Chelsea'ye gidecek diye dedikodu çıkıyor.

Kariyeri;
168 MAÇ 15 GOL 51 ASİST
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