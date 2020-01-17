17 Ocak 2020 Cuma

CR7 & Merih


Cristiano Ronaldo: "Merih için üzgünüm. Bizim için önemli bir oyuncu. Çok çalışkan bir çocuk, en büyük hayali EURO 2020’de oynamaktı. Ona sözüm var EURO 2020'de rakip olacağız.”
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 