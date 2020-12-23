23 Aralık 2020 Çarşamba

Yürüyedur Evlat


 Bartuğ Elmaz: "9 sene önce Florya’dan içeri girdiğimde hayalim bu formayı uzun yıllar gururla taşımaktı. Bugün ilki nasip oldu. Bugünkü formamı anneme hediye edeceğim. İyi ki Galatasaraylıyım."

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