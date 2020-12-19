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Emre Kılınç : Telafi Edeceğiz
Maçla ilgili söylenecek çok bir şey yok. Önümüzde bunu telafi edecek, bir haftada oynayacağımız iki maçımız var. Burada hatalarımızdan ders çıkartacağız. Bunları atlatabilecek güçte bir takımız. Hocamız, teknik heyetimiz, yönetimimiz, takımımız, takımın içindeki arkadaşlık… En kısa sürede biz de unutacağız, taraftarımıza da unutturacağımızı düşünüyorum. Hafta içi bir maç daha var. O maçta telafi edip taraftarımızı sevindireceğiz. Oyunla alakalı pek fazla bir şey söylemek istemiyorum. Taraftarımızı memnun edemedik, biz de kendimiz saha içerisinde memnun değildik bugün. Önemli olan bu maçların üstesinden gelebilmek. Bu güce de sahip takım ve camiayız. Bunu da en kısa sürede herkese göstereceğimizi düşünüyorum.
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