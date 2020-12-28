Trabzonspor 0 - Galatasaray 2

Son yıllarda çok zor olan deplasman bu kez rahat bir oyun ve 0-2 gibi net bir skorla sonuçlandı.Diagne yok Falcao yedek iken Forvette Oğulcan formayı aldı. Onun dışında olabilecek en ideal 11 ile başladık. Feghouli erken sakatlanınca herkesten farklı düşünen Ömer oyuna girdi ve takım dinamiği bozulmadı. Belhanda top kayıpları ile taraftarı çıldırttı desek abartı olmaz. Omar standart ama Saracchi formunu yükseltiyor. Sakatlıktan uzak durursa sol bek mevki onun zaten. Marcao-Donk şu an iyi gidiyor. Terim'in satılmasını isteyeceği kişi Luyindama olacak gibi. Okan çok başarılı maç çıkardı. Hep dedim Muslera olmadığında ilk tercih olmalı zaten.
Taylan resmen ayrı yazı konusu olur. Bir hafta cezalı iken biraz da dinlenmiş olur.Arda liderlik yapıyor ve herkes memnun. Emre Kılınç bence sol iç olmalı ama belli ki bazen sağ açık izleyeceğiz.
Fatih Hocayı bu cezalar kesmez, şampiyonluğa odaklanmış durumda. Yola devam.
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