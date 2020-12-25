25 Aralık 2020 Cuma

Bir Efsanenin Ardından


 Bu bir veda değil. Bu, çelimsiz bir çocuğun hayallerini büyüten, ona “Sen de yapabilirsin” dedirten gerçek bir futbol filozofuna bir saygı duruşu. Biz oldukça sen de hep yaşayacaksın Dedem. Ama şimdilik… Hoşça kal… Yusuf Yazıcı

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