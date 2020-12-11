Fatih Terim 2011-2012 Sezonu ve Play Off Kuralı

Meşhur 2011-2012 sezonu için Terim bazen açıklamalarında ''Biz bunlara alışığız,bir gecede play off uydurdular'' diyor. Buna bazı FB'li aptal holiganlar salya akıta akıta ''Niye yalan söylüyorsun, o kural sezon başı,lig başında verildi '' diye açıklama yapıyor.
Oğlum siz nasıl bir salaksınız yahu? Fatih Terim 67 yaşında,50 yıldır Türk futbolunun içinde...50 yıldır bu işi yapan adam bilmez mi o kural o sezon ne zaman çıktı? 8 sene önce olmuş olayı kimse hatırlamaz ben kafama göre konuşayım der mi sizce?
Terim konuyla ilgili '' tam lig biterken 33. hafta kural uydurdular mağdur oluyorduk az daha'' demiyor ki. Dediği şu '' FB'nin sezon başlamadan başkanı yöneticileri hapise girmişti, o kaos ortamında takımdan ayrılanlar oldu,yerlerine daha vasat futbolcular geldi
Bu kadro zaafiyeti ve kulübün dağılmışlığı ile şampiyonluk şansı yok denecek kadar azdı, ama ligin kalitesi gereği yine de ligi en kötü ilk 4 takım arasında bitirir hesabı ile dönemin FB'li federasyon başkanı Mehmet Ali Aydınlar'ın kararı ve bastırması ile lig sonuna
Play off sistemi diye bir saçma kural uydurdular. Bitmiş ve hak edilmiş şampiyonluk ortada iken bir daha play off oynadık orada da lider olduk diyor. Hatta ironi yapıp iki kere şampiyon olduk iki kupa verin diyor. Dönemin TFF başkanı FB'li M.A.Aydınlar bile TV'ye çıkıp
'Play off sistemini ben getirdim,benim sayemde uygulandı '' diyerek FB camiasına şirin gözüküp ,ona olan tepkileri azaltmaya çalıştı. Bunlar yorum değil hepsi arşivlerde var isteyen açıp izlesin. Aptala anlatır gibi tekrar edeyim. Terim ''Bir gecede kural çıkardılar derken
Sezon sonunu değil sezon başını söylüyor. Tam lig başlayacak , daha önce ve daha sonra olmayan bir uydurma kural sadece o sezon için çıkarıldı diyor daha ne desin ? Çıkaranlar da o dönem ülke futbolunu yöneten FB'liler ! Gidin başka kapıda ağlayın...
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