23 Aralık 2020 Çarşamba

Messi 644 Gol


Lionel Messi, Real Valladolid'e attığı golle Pele'yi geride bırakıp kariyerinde tek takım adına en fazla gol atan oyuncu rekorunun tek sahibi oldu. (644 gol)

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