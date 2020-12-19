Saracchi Hazır Değil

İstediğimiz sonucu almadık. Buraya kazanmak için gelmiştik. Kazansaydık önemli bir avantaj sağlayacaktık. Bahane olarak bunu söylemek istemiyorum; ama saha şartları, sahanın küçük olması, rakibin bu sahaya alışık olması, daha çok geriye yaslanarak defans yapan takımın bu küçük sahada alanları daha iyi kapatmasıyla karşı karşıya kaldık. Rakibin en önemli silahı uzun toplar ve kontra ataktı. Biz son vuruşlarda, son paslarda biraz daha konsantre olabilirdik. İkinci yarıya başlar başlamaz yediğimiz gol, konsantrasyon eksikliğimizden kaynaklandı. Kötü oynamadık. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Son saniyeye kadar kazanmak için her şeyi yaptık; ama ne yazık ki işler istediğimiz gibi gitmedi."
Çok kısa aralıklarla iki sakatlık geçirdim. İster istemez üst üste gelen bu iki sakatlık performansımı negatif etkiledi. Tekrardan sezon başındaki o performansımı yakalamaya çalışıyorum. Mutlaka biraz zamana ihtiyacım olacaktır. Bugün de elimden geleni yapmaya çalıştım. Yüzde yüz performansım değildi belki ama elimden geleni yaptım. İlerleyen günlerde umuyorum ki tekrar sezon başındaki gibi yüzde yüzüme ulaşmaya çalışacağım.
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