Selçuk İnan Benim Şansım

"Defansif anlamda birkaç pozisyon verdik. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Hücumda çok pozisyon bulduk, 3'ünü değerlendirdik. Galip gelmek önemliydi. Kazandık."
"Selçuk İnan ile çalışmak benim için büyük bir şans. 1 sene oynama şansı da yakaladım. Dilerdim ki daha fazla beraber oynayalım. Onunla çalıştığım için çok şanslıyım. Onu andıran bir pas oldu. O da tebrik etti. Umarım gelişimimi devam ettireceğim. Geçen sezon da farklı mevkilerde oynadım. Benim için nerede oynadığımın önemi yok. Elimden geldiğince takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Bu sezon farklı bir mevkide oynuyorum. Takım arkadaşlarım yardımcı oluyor. Onların katkısıyla iyi performans sergiliyorum."
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