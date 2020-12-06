Marcao'dan Terim'e Teşekkür

“Defansı da her geçen gün daha iyi yaptığımızı düşünüyorum. Hem takım olarak hem bireysel olarak her maç üzerine koyuyoruz. Defansif anlamda iyi bir performans çıkarmamız önemli. Çünkü kaliteli bir takımız, defansif olarak iyi iş yapmamız beni çok mutlu etti."
Her geçen sene daha da geliştiğimi düşünüyorum. Galatasaray Spor Kulübü’ne sonsuz teşekkür etmek istiyorum bir kere daha şans verdiler bana çok büyük bir camiada oynama fırsatı buldum. Hocama özel bir parantez açmak istiyorum her gün benimle konuşuyor, her gün benimle ilgileniyor. Onun sayesinde futbol olarak da her gün üzerine koyduğumu düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma da teşekkür ederim ama hocama ayrı bir parantez açıyorum.”
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