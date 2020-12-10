10 Aralık 2020 Perşembe

Maradona & Rossi


 Rossi'de bu dünyaya veda etti. 1982 Dünya Kupasının İtalyan gol kralı.

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