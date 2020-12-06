Terim X Faktör

Covid 19 Pandemi dönemi hem Avrupa için hem Türkiye için bu kadar yoğun ve sıkıntılı devam ederken eski yıllar gibi ideal 11 belirlerim sakatlık ceza nedeniyle eklenecek 4-5 kişi ile yani 15-16 futbolcuyla şampiyon olurum döneminde değiliz...
Bugün sorunsuz bir futbolcunun yarının testinin pozitif çıkma ihtimali var mı? Var...5 oyuncu değiştirme hakkı,Covid pozitif riski,sakatlıklar,cezalar,ekonomik sıkıntılar ve FFP derken kadro mühendisliğini en iyi yapan teknik adam şampiyonluk yolunda fark yaratacak. Fatih TERİM !
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