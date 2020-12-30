30 Aralık 2020 Çarşamba

Bir Gün Mutlaka


 Steven Gerrard: "Bir gün Liverpool'un başına geçmek gibi bir hayalin var mı derseniz, tabii ki de var. Liverpool benim hayatımda çok şey ifade ediyor."

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